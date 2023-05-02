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2023 Primary Election results for Carmel
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2023 Primary Election results for Carmel

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Below are the unofficial results for Carmel, Indiana as of 6:10 p.m.

Number of Precincts reporting 0/205
PARTY VOTES
MAYOR OF CARMEL (REPUBLICAN)
Sue Finkam R 1,165
Fred Glynn R 910
Kevin “Woody” Rider R 944
TOTAL VOTES 3,019
MAYOR OF CARMEL (DEMOCRAT)
Miles Nelson D 723
TOTAL VOTES 723
CARMEL CITY CLERK (REPUBLICAN)
Jacob W. Quinn R 2,370
TOTAL VOTES 2,370
CARMEL CITY COURT JUDGE (REPUBLICAN)
Brian G. Poindexter R 2,357
TOTAL VOTES 2,357
CARMEL CITY COUNCIL NORTHWEST DISTRICT (REPUBLICAN)
Sheldon Barnes R 62
Danny Niederberger R 269
Ryan Locke R 64
TOTAL VOTES 395
CARMEL CITY COUNCIL NORTH CENTRAL DISTRICT (REPUBLICAN)
Teresa Ayers R 191
Leah York R 130
Chuck Ford (R) R 124
TOTAL VOTES 445
CARMEL CITY COUNCIL NORTH CENTRAL DISTRICT (DEMOCRAT)
Courtney Culver D 94
TOTAL VOTES 94
CARMEL CITY COUNCIL SOUTH CENTRAL DISTRICT (REPUBLICAN)
Anthony (Tony) Green R 350
TOTAL VOTES 350
CARMEL CITY COUNCIL SOUTH CENTRAL DISTRICT (DEMOCRAT)
Jessica Irvine D 138
TOTAL VOTES 138
CARMEL CITY COUNCIL NORTHEAST DISTRICT (REPUBLICAN)
Jason Engle (R) R 199
Shannon Minnaar (R) R 369
TOTAL VOTES 568
CARMEL CITY COUNCIL SOUTHEAST DISTRICT (REPUBLICAN)
Adam Aasen R 428
TOTAL VOTES 428
CARMEL CITY COUNCIL SOUTHEAST DISTRICT (DEMOCRAT)
Jeremy Eltz D 127
TOTAL VOTES 127
CARMEL CITY COUNCIL SOUTHWEST DISTRICT (REPUBLICAN)
Loren Matthes (R) R 320
Ven Tadikonda (R) R 66
TOTAL VOTES 66
CARMEL CITY COUNCIL SOUTHWEST DISTRICT (DEMOCRAT)
Anita Joshi D 197
TOTAL VOTES 197
CARMEL CITY COUNCIL AT-LARGE (REPUBLICAN) vote for three
Jonathan K. Blake R 1,331
Matthew J. Snyder R 1,952
Rich Taylor R 1,879
Jeff Worrell R 1,925
WRITE-IN 0
TOTAL VOTES 7,087
CARMEL CITY COUNCIL AT-LARGE (DEMOCRAT) vote for three
Sara Draper R 670
Jake Madore R 618
TOTAL VOTES 618


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