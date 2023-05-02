2023 Primary Election results for Carmel

Below are the unofficial results for Carmel, Indiana as of 6:10 p.m.
|Number of Precincts reporting 0/205
|PARTY
|VOTES
|MAYOR OF CARMEL (REPUBLICAN)
|Sue Finkam
|R
|1,165
|Fred Glynn
|R
|910
|Kevin “Woody” Rider
|R
|944
|TOTAL VOTES
|3,019
|MAYOR OF CARMEL (DEMOCRAT)
|Miles Nelson
|D
|723
|TOTAL VOTES
|723
|CARMEL CITY CLERK (REPUBLICAN)
|Jacob W. Quinn
|R
|2,370
|TOTAL VOTES
|2,370
|CARMEL CITY COURT JUDGE (REPUBLICAN)
|Brian G. Poindexter
|R
|2,357
|TOTAL VOTES
|2,357
|CARMEL CITY COUNCIL NORTHWEST DISTRICT (REPUBLICAN)
|Sheldon Barnes
|R
|62
|Danny Niederberger
|R
|269
|Ryan Locke
|R
|64
|TOTAL VOTES
|395
|CARMEL CITY COUNCIL NORTH CENTRAL DISTRICT (REPUBLICAN)
|Teresa Ayers
|R
|191
|Leah York
|R
|130
|Chuck Ford (R)
|R
|124
|TOTAL VOTES
|445
|CARMEL CITY COUNCIL NORTH CENTRAL DISTRICT (DEMOCRAT)
|Courtney Culver
|D
|94
|TOTAL VOTES
|94
|CARMEL CITY COUNCIL SOUTH CENTRAL DISTRICT (REPUBLICAN)
|Anthony (Tony) Green
|R
|350
|TOTAL VOTES
|350
|CARMEL CITY COUNCIL SOUTH CENTRAL DISTRICT (DEMOCRAT)
|Jessica Irvine
|D
|138
|TOTAL VOTES
|138
|CARMEL CITY COUNCIL NORTHEAST DISTRICT (REPUBLICAN)
|Jason Engle (R)
|R
|199
|Shannon Minnaar (R)
|R
|369
|TOTAL VOTES
|568
|CARMEL CITY COUNCIL SOUTHEAST DISTRICT (REPUBLICAN)
|Adam Aasen
|R
|428
|TOTAL VOTES
|428
|CARMEL CITY COUNCIL SOUTHEAST DISTRICT (DEMOCRAT)
|Jeremy Eltz
|D
|127
|TOTAL VOTES
|127
|CARMEL CITY COUNCIL SOUTHWEST DISTRICT (REPUBLICAN)
|Loren Matthes (R)
|R
|320
|Ven Tadikonda (R)
|R
|66
|TOTAL VOTES
|66
|CARMEL CITY COUNCIL SOUTHWEST DISTRICT (DEMOCRAT)
|Anita Joshi
|D
|197
|TOTAL VOTES
|197
|CARMEL CITY COUNCIL AT-LARGE (REPUBLICAN) vote for three
|Jonathan K. Blake
|R
|1,331
|Matthew J. Snyder
|R
|1,952
|Rich Taylor
|R
|1,879
|Jeff Worrell
|R
|1,925
|WRITE-IN
|0
|TOTAL VOTES
|7,087
|CARMEL CITY COUNCIL AT-LARGE (DEMOCRAT) vote for three
|Sara Draper
|R
|670
|Jake Madore
|R
|618
|TOTAL VOTES
|618