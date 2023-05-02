2023 Primary Election results for Westfield

Below are the unofficial results for Carmel, Indiana as of 6:10 p.m.
|Number of Precincts reporting 0/205
|PARTY
|VOTES
|MAYOR OF WESTFIELD (REPUBLICAN)
|Kristen Burkman
|R
|251
|Jake Gilbert
|R
|811
|Scott Willis
|R
|1,050
|TOTAL VOTES
|2,112
|WESTFIELDS CLERK TREASURER (REPUBLICAN)
|Marla Ailor
|R
|966
|Tonya F. Hyatt
|R
|1,015
|TOTAL VOTES
|1,981
|WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 1 (REPUBLICAN)
|Jon Dartt
|R
|314
|Mark F. Keen
|R
|221
|TOTAL VOTES
|535
|WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 2 (REPUBLICAN)
|Andrew Bouse
|R
|118
|Victor McCarty
|R
|177
|TOTAL VOTES
|295
|WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 3 (REPUBLICAN)
|Joe Duepner
|R
|311
|Justin C Griffiths
|R
|103
|TOTAL VOTES
|414
|WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 4 (REPUBLICAN)
|Scott Frei
|R
|141
|Patrick T. Tamm
|R
|221
|TOTAL VOTES
|221
|WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 4 (DEMOCRAT)
|Alexis Lowry
|D
|108
|TOTAL VOTES
|108
|WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 5 (REPUBLICAN)
|Noah Herron
|R
|224
|Mike Johns
|R
|177
|TOTAL VOTES
|401
|WESTFIELDS CITY COUNCIL AT-LARGE (REPUBLICAN) vote for two
|Chad Huff
|R
|1,197
|Brian Tomamichel
|R
|950
|Kurt J. Wanninger
|R
|1,298
|TOTAL VOTES
|3,445
|WESTFIELDS CITY COUNCIL AT-LARGE (DEMOCRAT) vote for two
|Gary Lane
|D
|317
|TOTAL VOTES
|317