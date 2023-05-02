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2023 Primary Election results for Westfield
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2023 Primary Election results for Westfield

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Below are the unofficial results for Carmel, Indiana as of 6:10 p.m.

Number of Precincts reporting 0/205
PARTY VOTES
MAYOR OF WESTFIELD (REPUBLICAN)
Kristen Burkman R 251
Jake Gilbert R 811
Scott Willis R 1,050
TOTAL VOTES 2,112
WESTFIELDS CLERK TREASURER (REPUBLICAN)
Marla Ailor R 966
Tonya F. Hyatt R 1,015
TOTAL VOTES 1,981
WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 1 (REPUBLICAN)
Jon Dartt R 314
Mark F. Keen R 221
TOTAL VOTES 535
WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 2 (REPUBLICAN)
Andrew Bouse R 118
Victor McCarty R 177
TOTAL VOTES 295
WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 3 (REPUBLICAN)
Joe Duepner R 311
Justin C Griffiths R 103
TOTAL VOTES 414
WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 4 (REPUBLICAN)
Scott Frei R 141
Patrick T. Tamm R 221
TOTAL VOTES 221
WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 4 (DEMOCRAT)
Alexis Lowry D 108
TOTAL VOTES 108
WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 5 (REPUBLICAN)
Noah Herron R 224
Mike Johns R 177
TOTAL VOTES 401
WESTFIELDS CITY COUNCIL AT-LARGE (REPUBLICAN) vote for two
Chad Huff R 1,197
Brian Tomamichel R 950
Kurt J. Wanninger R 1,298
TOTAL VOTES 3,445
WESTFIELDS CITY COUNCIL AT-LARGE (DEMOCRAT) vote for two
Gary Lane D 317
TOTAL VOTES 317


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