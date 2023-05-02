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2023 Primary Election results for Lawrence
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2023 Primary Election results for Lawrence

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Below are the unofficial results for Lawrence, Indiana as of 6:00 p.m.

Number of Precincts reporting 0/186
PARTY VOTES
CITY OF LAWRENCE MAYOR (REPUBLICAN)
David C. Hofmann R 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE MAYOR (DEMOCRAT)
Shawn Denney D 0
Deborah Whitfield D 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE CLERK (REPUBLICAN)
Kathleen Walton R 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE CLERK (DEMOCRAT)
Leatric Adkinsson D 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 1 (DEMOCRAT)
Tyrrell Giles D 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 2 (DEMOCRAT)
Rick Wells D 0
Maythe Castillo D 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 3 (REPUBLICAN)
Brent F. Addington R 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 3 (DEMOCRAT)
Sherron R. Freeman D 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 4 (DEMOCRAT)
Mateo Wellington Daniel D 0
Carlos Jennings D 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 5 (REPUBLICAN)
Pamela Anderson R 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 5 (DEMOCRAT)
Zach Cramer D 0
Becky Parker D 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 6 (REPUBLICAN)
Aaron Short R 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 6 (DEMOCRAT)
Kristina Krone D 0
Jennifer M. Tursi D 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL AT-LARGE (REPUBLICAN)
Tom Ashcraft R 0
Heather Hewitt R 0
Bob Jones R 0
Desmond Woods R 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL AT-LARGE (DEMOCRAT)
Ray Anthony Anderson D 0
Lonnell “King Ro” Conley D 0
Jesse Dotson D 0
Chunia L. Graves D 0
Liz Masur D 0
James D. Melton, Jr. D 0
Lisa Chavis D 0
Betty Robinson D 0
TOTAL VOTES 0
INDIANAPOLIS CITY COUNTY COUNCIL DISTRICT 4 (REPUBLICAN)
Natalie Goodwin R 0
TOTAL VOTES 0
INDIANAPOLIS CITY COUNTY COUNCIL DISTRICT 4 (DEMOCRAT)
Nick Roberts D 0
TOTAL VOTES 0
INDIANAPOLIS CITY COUNTY COUNCIL DISTRICT 10 (DEMOCRAT)
Alison “Ali” Brown D 0
TOTAL VOTES 0


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