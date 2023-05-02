2023 Primary Election results for Lawrence

Below are the unofficial results for Lawrence, Indiana as of 6:00 p.m.
|Number of Precincts reporting 0/186
|PARTY
|VOTES
|CITY OF LAWRENCE MAYOR (REPUBLICAN)
|David C. Hofmann
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE MAYOR (DEMOCRAT)
|Shawn Denney
|D
|0
|Deborah Whitfield
|D
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE CLERK (REPUBLICAN)
|Kathleen Walton
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE CLERK (DEMOCRAT)
|Leatric Adkinsson
|D
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 1 (DEMOCRAT)
|Tyrrell Giles
|D
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 2 (DEMOCRAT)
|Rick Wells
|D
|0
|Maythe Castillo
|D
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 3 (REPUBLICAN)
|Brent F. Addington
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 3 (DEMOCRAT)
|Sherron R. Freeman
|D
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 4 (DEMOCRAT)
|Mateo Wellington Daniel
|D
|0
|Carlos Jennings
|D
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 5 (REPUBLICAN)
|Pamela Anderson
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 5 (DEMOCRAT)
|Zach Cramer
|D
|0
|Becky Parker
|D
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 6 (REPUBLICAN)
|Aaron Short
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 6 (DEMOCRAT)
|Kristina Krone
|D
|0
|Jennifer M. Tursi
|D
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL AT-LARGE (REPUBLICAN)
|Tom Ashcraft
|R
|0
|Heather Hewitt
|R
|0
|Bob Jones
|R
|0
|Desmond Woods
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL AT-LARGE (DEMOCRAT)
|Ray Anthony Anderson
|D
|0
|Lonnell “King Ro” Conley
|D
|0
|Jesse Dotson
|D
|0
|Chunia L. Graves
|D
|0
|Liz Masur
|D
|0
|James D. Melton, Jr.
|D
|0
|Lisa Chavis
|D
|0
|Betty Robinson
|D
|0
|TOTAL VOTES
|0
|INDIANAPOLIS CITY COUNTY COUNCIL DISTRICT 4 (REPUBLICAN)
|Natalie Goodwin
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|INDIANAPOLIS CITY COUNTY COUNCIL DISTRICT 4 (DEMOCRAT)
|Nick Roberts
|D
|0
|TOTAL VOTES
|0
|INDIANAPOLIS CITY COUNTY COUNCIL DISTRICT 10 (DEMOCRAT)
|Alison “Ali” Brown
|D
|0
|TOTAL VOTES
|0