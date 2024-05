2024 Primary Election Results

Below of are unofficial results as of 9:10 p.m.

National Races Hamilton County Total Marion County Total Boone County Total State Wide Total U.S. President (Democratic Party) Joseph R Biden Jr. 8,806 23,829 1,566 U.S. President (Republican Party) Nikki R. Haley 13,646 10,297 2,983 Donald J. Trump 26,949 18,902 6,436 U.S. Senator (Democratic Party) Marc Carmichael 2,699 6,542 407 Valerie McCray 5,994 18,002 1,063 U.S. Senator (Republican Party) Jim Banks 29,485 23,229 7,247 U.S. Rep., Dist. 4 (Democratic Party) Rimpi K Girn 537 Derrick Holder 883 U.S. Rep., Dist. 4 (Republican Party) Jim Baird 5,193 Charles Bookwalter 2,808 John P. Piper 788 U.S. Rep., Dist. 5 (Democratic Party) Ryan Pfenninger 3,861 Deborah A. Pickett 5,020 U.S. Rep., Dist. 5 (Republican Party) Raju Chinthala 4,103 Max Engling 3,929 Chuck Goodrich 14,235 Mark Hurt 971 Patrick Malayter 518 Matthew Peiffer 548 LD Powell 289 Larry L. Savage Jr. 294 Victoria Spartz 16,158 U.S. Rep., Dist. 7 (Democratic Party) André Carson 20,300 Curtis Godfrey 1,212 Pierre Quincy Pullins 754 U.S. Rep., Dist. 7 (Republican Party) Philip N. Davis 3,980 Jennifer (Jenn) Pace 4,842 Catherine (Cat) Ping 4,651 Gabriel Whitley 2,019 State Races Hamilton County Total Boone County Total State Wide Total Indiana Governor (Democratic Party) Jennifer McCormick 5,200 14,580 1,570 Indiana Governor (Republican Party) Mike Braun 12,785 2,815 Brad Chambers 12,766 2,353 Suzanne Crouch 7,761 1,854 Eric Doden 4,708 1,309 Curtis Hill 1,614 366 Jamie Reitenour 2,302 1,053 State Senate D-7 (Republican Party) Joseph Bookwalter 1,930 Brian Buchanan 3,901 State Senate, D-20 (Democratic Party) Joel Levi 1,915 State Senate, D-20 (Republican Party) Scott A. Baldwin 14,014 State Senate, D-34 (Democratic Party) Jean D. Breaux (Deceased) 4,011 State Rep., D-24 (Democratic Party) Josh Lowry 913 74 State Rep., D-24 (Republican Party) Bill Gutrich 3,111 107 Hunter Smith 4,544 591 State Rep., D-25 (Democratic Party) Tiffany Stoner 1,220 State Rep., D-25 (Republican Party) Becky Cash 3,878 State Rep., D-29 (Democratic Party) Christopher Hartig 934 State Rep., D-29 (Republican Party) Laura Alerding 3,311 Alaina Shonkwiler 4,809 State Rep., D-32 (Democratic Party) Victoria Garcia Wilburn 1,781 276 State Rep., D-32 (Republican Party) Patricia Bratton 4,751 State Rep., D-37 (Republican Party) Todd Huston 5,706 State Rep., D-39 (Democratic Party) Matt McNally 1,975 State Rep., D-39 (Republican Party) Daniel (Danny) Lopez 6,979 State Rep., D-87 (Democratic Party) Carey Hamilton 950 1,939 State Rep., D-88 (Democratic Party) Starr Joy Hairston 146 182 Stephanie Jo Yocum 303 383 State Rep., D-88 (Republican Party) Chris Jeter 1,567 State Rep., D-95 (Democratic Party) John L. Bartlett 622 Autumn Carter 463 Hamilton County Races Vote Total Judge of the Hamilton Circuit Court, 24th Judicial Circuit (Republican Party) Andrew R. Bloch 32,504 Judge of the Hamilton Superior Court, No. 1 (Republican Party) Michael A. Casati 32,070 Judge of the Hamilton Superior Court, No. 6 (Republican Party) Stephanie Gookins 31,482 Hamilton County Auditor (Republican Party) Todd Clevenger 31,372 Hamilton County Treasurer (Republican Party) Susan Byer 23,319 Robert (Bob) Bragg 11,510 Hamilton County Surveyor (Republican Party) Gary Duncan 31,795 Hamilton County Commissioner District 2 (Republican Party) Steven C. Dillinger 31,713 Hamilton County Commissioner District 3 (Republican Party) Mark E. Heirbrandt 31,870 Hamilton County Council, At Large (3) (Democratic Party) Keely J. Gladieux 8,770 Hamilton County Council, At Large (3) (Republican Party) Brandon (Brad) Beaver 19,092 Elizabeth Fouch 16,210 Sue Maki 21,824 Steven R. Nation 23,033 Boone County Races Vote Total Boone County Auditor (Republican Party) Harold “Huck” Lewis 3,699 Debbie M. Morton-Crum 4,703 Boone County Coroner (Republican Party) Justin R. Sparks 7,864 Boone County Recorder (Republican Party) Deborah S. Ottinger 7,853 Boone County Treasurer (Republican Party) Nicole K. “Nikki” Baldwin 7,934 Boone County Commissioners District 2 (Republican Party) Corey Kutz 3,231 Donald D. “Donnie” Lawson 5,213 Boone County Commissioners District 3 (Republican Party) Barry Dircks 840 Scott Pell 4,122 Jeff Wolfe 3,146 Boone County Council At Large (3) (Republican Party) Shari A. Richey 5,348 Dan L. Lamar 3,568 Dustin C Plunkett 3,352 Kenneth E Hedge 3,293 Timothy (Tim) Cramer 2,446 Michael (Mike) Broach 2,312 Brian Kirschbaum 1,288 Judge of the Boone Circuit Court, 20th Judicial Circuit Lori N. Schein 7,854 Lawrence Township / Marion County Races Vote Total Marion County Treasurer (Democratic Party) Barbara Lawrence 3,433 Bobby Kern 21,056 Marion County Treasurer (Republican Party) Randy Wandell 22,669 Marion County Coroner (Democratic Party) Alfarena (Alfie) McGinity 23,916 Marion County Surveyor (Democratic Party) Debra S. Jenkins 23,867 Lawrence Township Board District 1 (Democratic Party) Fred Freeman 842 Lawrence Township Board District 2 (Democratic Party) Jesse Dotson 474 Lawrence Township Board District 4 (Democratic Party) Napoleon Carroll III 653 Lawrence Township Board District 5 (Democratic Party) Sharon Anderson 1,194