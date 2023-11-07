Current Publishing
You are at:»»»2023 Lawrence General Election results
2023 Lawrence General Election results

2023 Lawrence General Election results

0
By on Lawrence/Geist Community

This page will be updated as results become available

Number of Precincts reporting 0/0
PARTY VOTES
CITY OF LAWRENCE MAYOR (REPUBLICAN)
Deborah Whitfield D 0
David C. Hofmann R 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE CLERK (REPUBLICAN)
Leatric Adkinsson D 0
Kathleen Walton R 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL AT-LARGE Vote for 3
Lisa Chavis D 0
Liz Masur D 0
Betty Robinson D 0
Tom Ashcraft R 0
Heather Hewitt R 0
Bob Jones R 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 1
Tyrrell Giles D 0
Carl H. Barnett Jr. R 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 2
Rick Wells D 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 3
Sherron R. Freeman D 0
Brent F. Addington R 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 4
Carlos Jennings D 0
Valerie Shake R 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 5
Zach Cramer D 0
Pamela Anderson R 0
TOTAL VOTES 0
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 6
Kristina Krone D 0
Aaron Short R 0
TOTAL VOTES 0
INDIANAPOLIS CITY COUNTY COUNCIL DISTRICT 4 (REPUBLICAN)
Nick Roberts D 0
Natalie Goodwin R 0
TOTAL VOTES 0


More Headlines

2023 Zionsville General Election results 2023 Carmel General Election results 2023 Noblesville General Election results 2023 Fishers General Election results 2023 Westfield General Election results Lawrence council president survives vote to remove from office
Share.

Current Morning Briefing Logo

Stay CURRENT with our daily newsletter (M-F) and breaking news alerts delivered to your inbox for free!

Select list(s) to subscribe to


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact