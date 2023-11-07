2023 Lawrence General Election results

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|Number of Precincts reporting 0/0
|PARTY
|VOTES
|CITY OF LAWRENCE MAYOR (REPUBLICAN)
|Deborah Whitfield
|D
|0
|David C. Hofmann
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE CLERK (REPUBLICAN)
|Leatric Adkinsson
|D
|0
|Kathleen Walton
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL AT-LARGE Vote for 3
|Lisa Chavis
|D
|0
|Liz Masur
|D
|0
|Betty Robinson
|D
|0
|Tom Ashcraft
|R
|0
|Heather Hewitt
|R
|0
|Bob Jones
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 1
|Tyrrell Giles
|D
|0
|Carl H. Barnett Jr.
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 2
|Rick Wells
|D
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 3
|Sherron R. Freeman
|D
|0
|Brent F. Addington
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 4
|Carlos Jennings
|D
|0
|Valerie Shake
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 5
|Zach Cramer
|D
|0
|Pamela Anderson
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 6
|Kristina Krone
|D
|0
|Aaron Short
|R
|0
|TOTAL VOTES
|0
|INDIANAPOLIS CITY COUNTY COUNCIL DISTRICT 4 (REPUBLICAN)
|Nick Roberts
|D
|0
|Natalie Goodwin
|R
|0
|TOTAL VOTES
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